Rik Devillé, priester op rust kreeg de Bronzen Urbanus Marc Colpaert

19 januari 2020

11u42 2

In de grote zaal van het Baljuwuis werd op zaterdagavond Rik Devillé verkozen tot Bronzen Urbanus en won daarmee de jaarlijkse cultuurprijs. Ook het publiek mocht dit jaar meestemmen, samen met de leden van de cultuurraad.

Traditiegetrouw reikte de cultuurraad – in samenwerking met de cultuurdienst – op zaterdag de Bronzen Urbanus uit, aan een vereniging of een persoon uit de gemeente met een bijzondere culturele verdienste. Dit jaar waren de kandidaten: Rik Devillé priester op rust en auteur van enkele boeken, ErGoed Galmaarden erfgoedvereniging en Tijl Faveyts operazanger, deze laatste kon niet aanwezig zijn, want hij had een optreden in de opera van Berlijn. Na de voorstelling van de kandidaten en enkele gesmaakte optredens van de leerlingen van de academie voor muziek, woord en dans van de Muziekschool van Galmaarden, kroop komiek Urbanus zelf het podium op. Met “ik ga mij hier haasten voor den ambiance hier uitbreekt”, trok Urbanus van start. Hij mocht het publiek bezighouden terwijl de stemmen geteld werden en dat waren er heel wat, want de zaal zat goed vol. Dat een gewezen priester onder de kandidaten was daar keek zelf Urbanus van op. “In mijn beginjaren durfde ik nogal eens met de kerk te lachen, maar dat was altijd goed bedoeld. Sterker nog ons huis vroeger stond zowat naast de kerk van Sint-Gertrudis-Pede en het kot van onze hond hadden we tegen de kerkmuur getimmerd. Ik speelde zelfs een tijdje het hulpje van de pastoor als tiener”, lachte Urbanus. Na nog wat vette moppen te hebben verteld was het dan tijd voor de bekendmaking van de cultuurprijs, het werd Rik Devillé. “Ik had het nooit durven dromen dat ik deze prijs zou winnen”, ging Rik van start. “Ik heb nog niet zo een grote band met deze gemeente (was tot 10 jaar geleden pastoor in Buizingen,red.), maar ik ben wel heel erg blij met dit beeldje. Ik denk dat veel mensen voor mij gestemd hebben omdat het probleem van misbruik van personen in de kerk heel wat mensen aanspreekt, ook mijn laatste boek ging daarover.” Waar hij het beeldje gaat plaatsen daar had hij nog niet over nagedacht. “Nee, ik durfde daar gewoon niet aan denken, maar ik denk dat ik het beeldje van de Bronzen Urbanus tussen de beelden van 4 bisschoppen ga plaatsen, hij krijgt zeker een ereplaats in mijn woning”, verzekerde Rik ons.