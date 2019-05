Reünie van de oude KLJ met de nieuwe KLJ Marc Colpaert

28 mei 2019

In de zaal De Notelaar in Vollezele nodigden de kersverse leiding van de KLJ Galmaarden de oude leden van de KLJ uit. Via de sociale media gingen de leden van de zopas opgerichte KLJ Galmaarden op zoek naar oude leden uit Vollezele die vroeger ooit nog bij de KLJ waren geweest. “Wij hebben daar heel wat reactie op gekregen en tal van mensen zijn vanavond hier, zo kunnen de mensen van vroeger eens kennismaken met de nieuwe leiding van vandaag.”, zei Arden Cornelis. Heel wat mensen die 20 of 30 jaar geleden lid warden van de KLJ Vollezele, kwamen naar de zaal en brachten heel wat oude foto’s mee. Het was dan ook een leuk weerzien voor velen. Er werd die avond ook nog een karaoke-avond georganiseerd. De nieuwe KLJ Galmaarden is in ieder geval goed van start gegaan, want momenteel hebben ze gemiddeld een 70-tal kinderen die zich op zondag komen amuseren.