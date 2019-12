Regisseur Stany Crets maakt zijn cast voor ‘Urbanus, de musical’ bekend: “Van de pot gerukte stand-upcomedians en doorwinterde musicalmensen” Tom Vierendeels

13 december 2019

18u12 4 Galmaarden In Tollembeek - waar anders - werd vrijdag de cast van ‘Urbanus, de musical’ voorgesteld. Zelf speelt Urbain Servranckx geen rol, maar hij wordt vertolkt door acteur Jonas Van Thielen. De cast bestaat uit een mengeling van comedians en acteurs. “Een bende met wie ik mijn peren nog ga zien”, lacht regisseur Stany Crets.

Dat er een musical zat aan te komen over de Tollembeekse levende legende was al geweten, maar nu werd door theaterproducent Deep Bridge ook de voltallige cast voorgesteld. Dat gebeurde in een zaaltje van bloemenwinkel Puur Passie in het centrum van Tollembeek. Jonas Van Thielen, gekend van Ten Oorlog, Dag Sinterklaas, In Vlaamse Velden en 16+, zal Urbanus vertolken in de musical. “Een enorme eer, zeker omdat ik als kind met hem ben opgegroeid”, klinkt het. “De cassettes kende ik volledig van buiten en hem imiteren lukte mij altijd aardig. Toch heeft hij zo’n présence en uitstraling waardoor alleen hij mensen aan het lachen krijgt met bepaalde grappen. Ik denk dat ik voor alle zekerheid zijn oeuvre nog eens zal lezen, bekijken en beluisteren en een beetje zangcoaching zal ik ook wel nodig hebben.”

Als het een succes wordt ga ik mee groeten op het podium en bij een flop zeg ik dat het wel Stany is die alles heeft gedaan Urbanus

Urbanus maakte ook veel indruk op hem. “Net als hem heb ik astma en als kind had ik daar echt last van, maar mijn mama heeft mij ingeprent dat Urbanus dat ook heeft en toch twee à drie uur op een podium kan spelen. Het klinkt onnozel, maar dat was belangrijk voor mij.”

Feest van de herkenbaarheid

Veerle Malsschaert (Flikken en De Twaalf) speelt Eufrazie terwijl Bart Vanneste (Freddy De Vadder) de rol van Cesar op hem neemt. Voorts maken ook Ann Van Den Broeck, Gunter Lamoot en Koen Van Impe deel uit van de cast. Shana Pieters, Florian Avoux, Floris Devooght, Charlotte Campion, Jolijn Antonissen en Helle Vanderheyden vormen het ensemble.

Ik ben vooral blij dat ik het niet allemaal zelf moet doen. Na de kousen, schoenen en deurmatten krijg ik nu dus ook een musical. Maar dit is iets artistiek en dat vind ik tof. Ik ben enorm benieuwd Urbanus

“Ik ben zeer blij met deze cast”, zegt regisseur Stany Crets. “Het is een mengelmoes van van de pot gerukte stand-upcomedians en doorwinterde musicalmensen die het vocale naar een hoger niveau zullen tillen en daar komt Koen Van Impe als topacteur nog bij. Ik denk dat ik met deze bende mijn peren nog ga zien. In ieder geval wordt de musical een feest van de herkenbaarheid. Alle gekende hits zullen aan bod komen. Het script wordt momenteel nog geschreven tussen andere projecten door.”

Na de deurmat, de musical

En Urbanus zelf? “Dit zijn de plezante projecten die op mij afkomen en waar ik niet zelf aan zou denken omdat het omslachtig is”, lacht hij. “Ik ben vooral blij dat ik het niet allemaal zelf moet doen. Na de kousen, schoenen en deurmatten krijg ik nu dus ook een musical. Maar dit is iets artistiek en dat vind ik tof. Ik ben enorm benieuwd hoe het allemaal gaat klinken want er zouden een stuk of 20 à 22 liedjes van mij in komen. Ik en Willy Linthout krijgen ook supervisie en inspraak, maar Stany is niet de eerste de beste dus ik heb alle vertrouwen in hem. In ieder geval: als het een succes wordt ga ik mee groeten op het podium en bij een flop zeg ik dat het wel Stany is die alles heeft gedaan. Dat Jonas mij vertolkt vind ik goed. Hij verdiende zijn sporen wel al, maar is toch geen superbekende B.V., wat goed is want anders blijf je met een stempel zitten. Deze jongen kan volledig vrijuit gaan. En Freddy en Veerle vormen daarbovenop een plezant koppel.”

Momenteel zijn er vier voorstellingen gepland tussen 16 oktober en 21 november in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets kosten tussen de 37 en 62 euro, weekendtoeslag inbegrepen.