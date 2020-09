Raad voor maatschappelijk welzijn van Galmaarden heeft enkele nieuwe beslissingen goedgekeurd Amber Gys

18 september 2020

13u54 0 Galmaarden In Galmaarden heeft de raad voor maatschappelijk welzijn een paar nieuwe beslissingen kunnen goedkeuren. Zo werd de bedeling van voedselpakketten aangepast, een g ezelschaps- en oppasdienst voorzien én een boodschappendienst.

In 2016 kreeg het OCMW al het aanbod van de plaatselijke vestiging van Delhaize om één maal per week voeding, waarvan de houdbaarheidsdatum bijna was overschreden, af te halen om te verdelen aan sociaal kwetsbare doelgroepen. Ondertussen schenken een vijftal plaatselijke handelaars hun voedseloverschotten aan het OCMW waardoor ze in 2019 een 500-tal pakketten konden verdelen aan 43 verschillende huishoudens. Deze werking werd nu ook vastgelegd in een reglement.

Nieuwe boodschappendienst

In de meerjarenplanning is er ook voorzien om een gezelschaps- en oppasdienst op te starten met vrijwilligers. Met deze dienst wil de gemeente voortbouwen op de positieve effecten van de vrijwilligersinitiatieven naar aanleiding van de coronacrisis. Het is een dienst waarbij de vrijwilliger senioren of hulpbehoevenden thuis gezelschap houdt. Ook het oprichten van een boodschappendienst was voorzien als actiepunt in de meerjarenplanning. De boodschappendienst wordt georganiseerd als extra dienst binnen de minder mobielen centrale.