Project 'Ouder worden in je buurt' gaat vanaf 19 september van start Michiel Elinckx

27 augustus 2019

16u10 0 Galmaarden Met het project ‘Ouder worden in je buurt’ zetten Riso Vlaams-Brabant en partners de dialoog op tussen dienstverleners en kwetsbare senioren. In zes bijeenkomsten wordt vanaf 19 september in Galmaarden het aanbod voor ouderen uit de doeken gedaan.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de gemeenschappelijke ruimten van assistentiewoningen Akkerwinde. Het traject ‘Ouder worden in je buurt’ legt de noden van de senioren bloot. Tijdens zes sessies kunnen senioren onder meer vragen stellen over de moeilijkheden van de ouder worden en een zicht krijgen op de knelpunten die men ervaart. Daarnaast wordt het bestaande aanbod in Vlaanderen én het Pajottenland uit de doeken gedaan. De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 september van 10 tot 12 uur. Meer info en inschrijving via annelie.deteye@ocmwgalmaarden.be of 054/89.04.80.