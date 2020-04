Politie vraagt uit te kijken naar Luc Vlassembrouck (73) Tom Vierendeels

11 april 2020

20u34 35 Galmaarden De politie vraagt uit te kijken naar Luc Vlassembrouck uit Galmaarden. Hij verdween in de omgeving van de Stationsstraat. Wie hem opmerkt belt best onmiddellijk het noodnummer 101.

Vlassembrouck is 73 jaar en droeg op het moment van zijn verdwijning mogelijks slaapkledij. Heeft een blanke huidskleur, is normaal gebouwd en goed te been. Hij is ongeveer 1,65 meter groot en heeft aan de zijkanten van het hoofd groot kaal terwijl hij bovenaan kalend is. Wie Luc opmerkt belt best onmiddellijk het noodnummer 101.