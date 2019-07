Poezensnoetje is op zoek naar opvanggezinnen voor kittens Marc Colpaert

Annick Schueremans (49) uit Tollembeek is zot van poesjes en dat is duidelijk te merken want er lopen heel wat katten en kittens rond in haar woning. De vereniging Poezensnoetje waar ze voor werkt, is nu op zoek naar enkele gastgezinnen in het Pajottenland om voor een korte periode enkele kittens op te vangen. Vorig jaar moest deze vzw voor niet minder dan 425 kittens een nieuwe thuis zoeken.

Poezensnoetje is een jonge vzw gevestigd in Lot en werkzaam in de Zennevallei en het Pajottenland. Deze vzw is actief bezig met de kleinschalige opvang van kittens en werkt daarvoor met regionale opvanggezinnen. Hun doel is om ongewenste en gedumpte kittens tot de leeftijd van 1 jaar op te vangen, te helpen, te socialiseren om hen daarna via adoptie een gouden mandje en een mooie toekomst te bezorgen. Voor Galmaarden zijn Chadia Itters uit Galmaarden en Annick Schueremans actief bezig met het regelen van de opvang van kittens. Als je binnenstapt bij Annick wordt al vlug duidelijk dat hier iemand die van dieren houdt. In het midden van haar living staat een ronde, volledig gesloten tent met enkele kittens erin. “Ik heb vroeger nog in een asiel gewerkt, maar het werk bij Poezensnoetje vind ik toch veel leuker. Vandaag heb ik meer voldoening. Deze kleine beestjes worden, ook al blijven ze maar enkele weken, toch een deel van ons gezin”, zegt Annick.

Vandaag zijn ze op zoek nog naar enkele mensen die als opvanggezin voor deze kittens kunnen functioneren. “Wij zoeken nog mensen die kittens willen opvangen voor maximum één of twee maanden. Ondertussen krijgen wij de tijd om een nieuwe thuis voor hen te zoeken. Wij zetten die katjes dan op onze website en zo kunnen mensen ze adopteren”, aldus Annick. Wie als opvanggezin wil starten, kan rekenen op het nodige materiaal van de vzw tot zelfs voeding. Meer info op www.poezensnoetje.be .