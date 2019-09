Plaatselijke handelaars organiseren zomerbeurs Marc Colpaert

09 september 2019

12u50 10

Kristien Snoeck organiseerde met enkele handelaars een zomerbeurs in de Rensbergstraat, een zijstraat van de Langestraat in Vollezele. Wie op zondag niet wist wat te doen, was welkom op deze zomerbeurs. Tal van standhouders stonden er met schoonheidsproducten, dranken, kaas, juwelen en zelfs stripverhalen kon men er kopen. Een deel van de opbrengst gaat naar de Rode Neuzen School De Knipoog in Tollembeek. “Met deze zomerbeurs willen wij plaatselijke handelaars een duwtje in de rug geven en we steunen nog een goed doel”, vertelde Kristien. Voor de kinderen was er een springkasteel en kindergrime.