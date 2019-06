Petanquers van 't Galmbutje trainen nu in het Baljuwhuis Marc Colpaert

28 juni 2019

Een twintigtal personen van ‘t Galmbutje komen elke woensdag tijdens de zomermaanden een balletje gooien op twee petanquebanen in de tuin van het Baljuwhuis in Galmaarden. Deze groep vrienden is sinds kort gestart met het wekelijks beoefenen van de petanquesport. In de winterperiode gooiden ze een balletje in een schuur in de Bruinsbroekstraat, maar nu de zon meer en meer begint te schijnen, wilden ze liever ergens buiten gaan trainen. “Wij wisten dat er in de tuin van het Baljuwhuis nog twee petanqueterreinen lagen, maar die waren totaal niet onderhouden. Wij vroegen dus aan de gemeente om daar wat aan te doen en ondertussen kregen de twee terreinen een nieuw laagje dolomiet, zodat wij nu buiten kunnen oefenen”, vertelde voorzitter Rudy Depouillon. Wie op woensdagnamiddag eens wilt komen meespelen is altijd welkom. “Dit zijn pleinen van de gemeente, dus iedereen mag hier wel een balletje komen gooien, zeker in de mooie natuur van het Baljuwhuis”, zei Rudy.