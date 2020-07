Pand van café Commando staat te koop op Immoweb Amber Gys

28 juli 2020

14u28 1 Galmaarden Eind 2018 sloot Marcella Hauters, uitbater van café Commando definitief de deuren. Een pareltje in het centrum van Tollembeek ging na 57 jaar dicht. De eigenaar van het gebouw zette het café nu te koop via Immoweb.

Het was Gaby Devos, die in 1961 café Commando uit de grond stampte, toen nog enkele tientallen meters van de plaats waar het café zich nu bevindt. Het was jaren de trekpleister in het centrum. In 1983 kreeg café Commando en nieuwe plaats naast zaal Willem Tell. In 1995 besloot Marcella Hauters om de zaak over te nemen van Gaby. Café Commando werd een vaste stek voor de spelers van de voetbalploeg van Tollembeek, maar ook verenigingen vonden er hun vaste plaats. Onder andere duivenliefhebbers en toneelverenigingen maakten gebruik van enkele zaaltjes achter het café om samen te komen of te repeteren.

Vraagprijs voor het pand én terrein van 1020 m² aan de Hernestraat is 335.000 euro. “Handelspand/woning bestaande op het gelijkvloers uit een ingericht café, keukentje, berging en bijkomend zaaltje. Achteraan op het perceel betonnen bergruimte en ruime parking. Op de verdieping te renoveren woongelegenheid. De bestemming landelijk woongebied (vooraan) en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, geeft de mogelijkheid tot ontwikkelen van een project dewelke in overeenstemming is met deze gebieden”, zo wordt het pand omschreven bij Immoweb.