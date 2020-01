Pajottenland+ gaat boerderijen en molens verlichten Marc Colpaert

16 januari 2020

Pajottenland+ organiseert op 1 februari een eerste winteractiviteit ‘Verlichte boerderijen en molens’ in Galmaarden. Leden van Pajottenland+ kwamen naar de Heetveldemolen in Tollembeek om het project in het kader van het LEADER-project ‘Met Bruegel naar morgen’voor te stellen. Als voorzitter van Pajottenland+ kwam burgemeester Michel Doomst(CD&V) uit Gooik als eerste aan het woord in de molen. “Ik ben van mening dat ons platteland zeker een economische troef is voor onze streek, we moeten dit dan ook benadrukken door het organiseren van enkele activiteiten in het voorjaar van 2020", vertelde hij. De eerste activiteit is een rondrit vanaf de lokalen van Chiro Albatros in de Hernestraat in Tollembeek. Om daarna met enkele bussen naar de verschillende locaties te rijden, zoals B&B Hof ter Haegen in Vollezele, de Flietermolen en de Heetveldemolen in Tollembeek. Die worden letterlijk ‘in het licht’ gezet met animatie en spektakel voor groot en klein. Een verlichte tractor moet zorgen voor een speciaal effect. In de Heetveldemolen hoor je vertellingen en in de Flietermolen kom je doedelzakspelers tegen. Inschrijven is verplicht en doe je via www.pajottenland.be.