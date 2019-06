Oud-gemeentehuis van Tollembeek krijgt vier nieuwe bewoners: “Zij kunnen nu proeven van zelfstandig leven en toch de verzorging krijgen die ze nodig hebben”

Marc Colpaert

03 juni 2019

15u46 0 Galmaarden Angelique, Manuel, Steven en Betty hebben vandaag hun intrek genomen in het oude gemeentehuis van Tollembeek. Enkele jaren geleden verkocht de gemeente het oude gebouw aan de vzw Zonnelied, en die maakte er een nieuwe thuis voor 8 mensen van.

Bewoners kunnen in het oude gemeentehuis terecht om bijna volledig zelfstandig te wonen. Indien er een probleem is dan zijn de mensen van Zonnelied maar enkele honderden meters verwijderd. Voor Betty zal het alvast een hele verandering zijn, en ook voor ouders wordt het aanpassen: zij hopen nu niet in een zwart gat te vallen zonder hun oogappel.

In het volledig aangepaste gebouw heeft Zonnelied vzw een nieuwe woonformule gemaakt, namelijk het ‘studiowonen’. In totaal hebben ze 8 studio’s (twee voor rolstoelgebruikers) met individuele badkamer, een gemeenschappelijke woonruimte en een keuken per verdieping gemaakt. “Er is een vergaderlokaal op de benedenverdieping dat gratis gebruikt kan worden door de buren en de verenigingen uit onze regio. We willen onze bewoners zo dichter bij de mensen brengen”, zegt Lothar Vandenberghe van Zonnelied.

De reden dat ik verhuis heeft te maken met het feit dat ik van rust hou, en in de Oude Pastorij kan het soms nogal druk zijn. Momenteel moet ik heel wat ruimtes delen met andere mensen. Vanaf vandaag zal ik een ruime studio hebben met eigen sanitair. De keuken zal ik wel moeten delen met 2 andere personen, maar dat vind ik niet erg. Ik kan mijn vrienden en vriendinnen ontvangen en ook mijn vriendje Johan en dat vind ik geweldig Angelique

Angelique woont al 15 jaar in De Oude Pastorij van Tollembeek, goed honderd meter verwijderd van het oude gemeentehuis. “Vandaag verhuis ik samen met 3 anderen naar deze nieuwe locatie. De reden van mijn verhuis heeft te maken met het feit dat ik van rust hou, en in de Oude Pastorij kan het soms nogal druk zijn. Momenteel moet ik heel wat ruimtes delen met andere mensen. Vanaf vandaag zal ik een ruime studio hebben met eigen sanitair. De keuken zal ik wel moeten delen met 2 andere personen, maar dat vind ik niet erg. Ik kan mijn vrienden en vriendinnen ontvangen en ook mijn vriendje Johan en dat vind ik geweldig”, glundert ze.

Een droom die uitkomt

Betty uit Sint-Pieters-Leeuw zit in een rolstoel en woonde tot vandaag bij haar mama Raymonde en stiefvader Jef. “Ik wil hier zelfstandig wonen en hopen dat ze thuis gerust zijn, want vandaag doen ze bijna alles voor mij. Ik vind het wel spannend want voor mij is het wel helemaal nieuw. Het is alsof een droom die uitkomt”, zei Betty. Voor mama en stiefvader wordt het een aanpassing.” Tot vandaag was ze er altijd, wij vrezen voor het zwarte gat als zij er niet zal zijn, al komt ze wel tijdens het weekend naar huis”, zeggen Raymonde en Jef.

“We willen de mensen met een beperking de kans geven om alleen te gaan wonen en te proeven van een eigen stek, een zelfstandig leven, gecombineerd met de nodige ondersteuning die zij nodig hebben. We geloven erin dat dit een verrijking zal zijn in hun leven en zal bijdragen tot hun persoonlijke ontwikkeling”, aldus Christophe Van den Nest (Zonnelied).