Opa Freddy en zijn zes 'coureurs' Marc Colpaert

12 februari 2020

13u59 6 Galmaarden Freddy Goossens uit Vollezele is de fiere opa van niet minder dan zes kleinkinderen die allemaal gebeten zijn door de wielermicrobe. Het zit dan ook in de familie, want Freddy is al jaren voorzitter en ploegleider van de wielerploeg ‘De Jonge Rakkers’ uit Vollezele.

Freddy Goossens stelde zopas in zaal Willem Tell in Tollembeek zijn renners voor. Tot vorig jaar waren vier van zijn zes kleinkinderen Iljo, Kiana, Quinten en Glen al actief bij De Jonge Rakkers. Maar het kan nog beter en dus trokken de twee jongste kinderen ook de ploegkleuren aan. “Dit jaar hebben ook Vince (8) en Jilke (9) de stap gezet om de kleuren van de club te verdedigen. Met andere woorden: al mijn kleinkinderen zijn nu actief als wielrenner, een droom van iedere opa natuurlijk”, straalt Freddy.