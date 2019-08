Op zoek naar het mooiste vleesschaap Marc Colpaert

Naast het voetbalveld van SKO. Vollezele in de Repingestraat werden in totaal meer dan 200 vleesschapen gekeurd, tijdens de 41 ste Prijskamp van het Pajottenland voor vleesschapen. Heel wat mensen zowel fokkers van schapen als bezoekers zakten af naar Vollezele voor deze Pajotse prijskamp, een organisatie van de Provinciale Vereniging van fokkers van Vleesschapen uit Vlaams-Brabant. Ere-voorzitter Marcel Van Ongeval uit Galmaarden zorgde er samen met zijn mensen voor, dat alles op een vlotte manier verliep. In totaal een zestal juryleden uit Vlaanderen en zelfs uit Nederland keurden de schapen en duiden de dagkampioenen aan.