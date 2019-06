Ondanks boetes van 270 euro: nog steeds heel wat afval te vinden aan kerkhof Marc Colpaert

23 juni 2019

13u43 3 Galmaarden Ook al is er nog maar onlangs een sluikstorter betrapt die afval kwam dumpen in de containers aan het kerkhof van Galmaarden, liggen deze containers toch al opnieuw vol afval dat er niet in thuis hoort. De gemeentelijke diensten van Galmaarden hebben enkele maanden geleden nog een sluikstorter een boete van 270 euro gegeven, omdat hij allerlei afval in een container had gedumpt, ter hoogte van de begraafplaats in Galmaarden.

Het kerkhof van Galmaarden ligt er wat verlaten bij in de Waterschaapstraat, voor sommige mensen dan ook de ideale plaats om daar hun afval kwijt te geraken. “Door hun ligging is het redelijk gemakkelijk om ongezien afval te dumpen in deze afvalcontainers die speciaal bestemd zijn om verwelkte bloemen en planten in te gooien. Nochtans vinden wij daar heel vaak ander afval tussen”, zegt burgemeester Patrick Decat (CD&V). Blijkbaar is het feit dat onlangs nog iemand een boete kreeg van 270 euro niet voldoende als afschrikmiddel, want ondertussen lag de afvalcontainer opnieuw vol met papier, karton en plastiek. De gemeente gaat nu bekijken hoe ze deze plaag kunnen stoppen.