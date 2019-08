Nu zelfs een milieubox achtergelaten op het kerkhof Marc Colpaert

27 augustus 2019

14u53 3 Galmaarden Op het kerkhof van Vollezele staat sinds enkele dagen een milieubox naast de gemeentelijke afvalcontainers. Ook in de afvalcontainers, die alleen mogen gebruikt worden voor verwelkte bloemen, ligt er heel wat ander afval.

Al maanden worden in de afvalcontainers op het kerkhof van Vollezele huishoudelijk afval gegooid dat er niet in thuishoort. Sinds enkele dagen staat er naast de containers zelfs een groene milieubox. De milieubox is een groene plastic doos, die elk Vlaams gezin begin jaren 90 kreeg om zogenoemd klein gevaarlijk afval (kga), zoals batterijen, verf en andere chemische producten, bij de gemeente in te leveren.

Aangezien het kerkhof van Vollezele nogal afgelegen ligt, is het voor sommige mensen blijkbaar de ideale plaats om daar hun rommel achter te laten. De gemeente gaat bekijken op welke manier ze het probleem gaat aanpakken. Het plaatsen van een verborgen camera zou tot een van de mogelijkheden kunnen behoren.