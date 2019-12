Nu al kerststal met tralies en zelfs kindje Jezus op het Marktplein Marc Colpaert

04 december 2019

De gemeente Galmaarden is dit jaar wel heel vroeg met het plaatsen van een kerststal met beelden en met de nodige tralies en zelfs het kindje Jezus ligt er al in. Sinds begin deze week werden op verschillende plaatsen in de gemeenten Galmaarden, Tollembeek en Vollezele houten kerststallen geplaatst in het centrum, waar dan nadien de beelden moeten inkomen. Dit jaar werden de beelden toch wel heel vroeg geplaatst want op dinsdag 3 december was de kerststal in Galmaarden al volledig klaar met beelden, met lichtjes en met tralies ervoor. Zelfs het kindje Jezus ligt er al in. Omdat in het verleden verschillende beelden uit een kerststal werden gestolen heeft de gemeente beslist om sinds enkele jaren tralies voor de kerststallen te plaatsen. Dat is de reden waarom het kindje Jezus ook dadelijk in de kerststal werd geplaatst. Burgemeester Patrick Decat(CD&V) was niet op de hoogte dat de beelden al zo vlug in de kerststal stonden. “Normaal doen we dit niet voor de Sint het land uit is, maar dit jaar zijn we toch blijkbaar iets vroeger dan andere jaren. Het valt ook op dat er op tal van plaatsen in onze gemeente al kerstversiering werd aangebracht en in sommige huiskamers staat de kerstboom zelfs al”, vertelde de burgemeester.