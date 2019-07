Noodbrug over de Markrivier werd afgebroken voor er ongevallen gebeuren

Marc Colpaert

31 juli 2019

De gemeente Galmaarden heeft een oude noodbrug over de Markrivier laten verwijderen. Het was gemeenteraadslid Rudy Thiebaut(N-VA) die vroeg om deze brug veiliger te maken of te laten verdwijnen. De gemeente Galmaarden koos voor het laatste.

Een soort noodbrug over de Markrivier in Tollembeek - in werkelijkheid enkele oude elektriciteitspalen naast elkaar - waren voor gemeenteraadslid Rudy Thiebaut(N-VA) een brug te ver. “Ofwel moet de gemeente er voor zorgen dat deze ‘brug’ veiliger wordt, ofwel moet deze verdwijnen, maar deze toestand aanhouden is niet wenselijk, want de gemeente is verantwoordelijk als morgen hier een kind in het water valt en verdrinkt”, zei hij vorige maand tijdens de gemeenteraad. Al vele jaren ligt ter hoogte van het sportcomplex van Tollembeek een soort van noodbrug over de Markrivier, die op deze plaats ongeveer een zestal meters breed is. Deze zogenaamde brug is niets anders dan 7 of 8 oude, betonnen elektriciteitspalen, die naast mekaar en over de Markrivier werden geplaatst. De noodbrug ligt er al jaren en werd er geplaatst zodat de spelers van de voetbalploeg van Tollembeek via deze brug de ballen, die over de Markrivier getrapt werden, te gaan ophalen. “Wij hebben beslist om deze oude palen te laten wegnemen, zeker ook omdat sinds kort heel wat wandelaars langs het Markepad wandelen en dat loopt langs de Markrivier en de geviseerde brug”, wist burgemeester Patrick Decat(CD&V) ons te melden. Wie nu vanuit het sportcentrum nog over de Markrivier wilt moet de oversteek maken via de Vollezelestraat, een tweehonderdtal meter verderop.

