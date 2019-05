Nieuwe verkeerssituatie niet duidelijk dus komen er extra borden Marc Colpaert

30 mei 2019

11u28 2

De gemeente Galmaarden besliste om in het begin van de Muylebeekstraat in Tollembeek een verbod in te voeren om nog wagens te parkeren. Dit om de veiligheid te verhogen, de pendelaars moeten hun wagen dan maar wat verder plaatsen.

Wie de Muylebeekstraat in Tollembeek inrijdt via de Statiestraat heeft het al opgemerkt, dat pal in het begin van de straat heel wat wagens geparkeerd staan tijdens de week. Deze wagens zijn meestal afkomstig van pendelaars die geen parkeerplaats meer vinden ter hoogte van het station van Tollembeek en dan maar hun wagen achterlaten in de Muylebeekstraat even verderop. De gemeente beloofde om maatregelen te treffen en ondertussen werd in het begin van de Muylebeekstraat een extra signalisatie aangebracht, een witte stippellijn in het midden van de baan. Dit betekent dat ter hoogte van deze stippellijn er geen wagens meer mogen parkeren. Blijkbaar zijn er heel wat mensen die niet goed de betekenis kennen van deze stippellijn, want de wagens blijven gewoon verkeerd geparkeerd staan in deze straat. “Wij hebben dit ook vastgesteld, maar wij gaan niet dadelijk van start met boetes uit te schrijven”, zegt burgemeester Patrick Decat(CD&V). Om de mensen duidelijk te maken dat er langs de stippellijn geen voertuigen mogen geparkeerd worden, gaan er nu extra verkeersborden geplaatst worden die dit duidelijk moeten maken. Wie daarna nog zijn wagen niet op de juiste manier plaatst kan wel een boete krijgen.