Nieuwe truitjes voor voetbalploeg KFCMZ Tollembeek Marc Colpaert

11 september 2019

De eerste ploeg van KFCMZ Tollembeek heeft door de komst van een nieuwe sponsor nu ook nieuwe truitjes ontvangen. De mannen van Tollembeek zijn dus helemaal klaar om opnieuw van start te gaan in derde provinciale. “Wij hebben heel wat nieuwe spelers aangekocht, je mag spreken dat de helft van de ploeg nieuw is”, vertelde voorzitter Georges Olemans. Hij hoopt dan ook om met deze ploeg dit jaar hoog te eindigen in de rangschikking. “Als we tussen de zes eerste kunnen eindigen dan zal ik best tevreden zijn”, aldus de voorzitter. Roland Willems die sinds vorig jaar aangesteld was als trainer blijft ook dit jaar op post.