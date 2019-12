Nieuwe locatie voor kerstmarkt was een schot in de roos Marc Colpaert

De organisatoren van de kerstmarkt, de vzw Tholobecca 1148, hebben met hun kerstmarkt op een nieuwe locatie heel wat punten gescoord. Bijna 30 kraampjes stonden in alle rust en veiligheid opgesteld rond het kaatsplein van Tollembeek.

Tot twee jaar terug ging de kerstmarkt telkens door in het centrum van Tollembeek. Dit zorgde voor ongenoegen bij de vele bestuurders die niet door het centrum konden rijden en dus moesten omrijden. Vorig jaar was er geen kerstmarkt, maar dit jaar werd gekozen voor een nieuwe locatie. “Wij gingen eerst een deel van de parking achter het standbeeld van Urbanus gebruiken. Maar er waren zoveel mensen die vroegen om een kraampje te plaatsen en er waren zelfs enkele kermisattracties, dat we de beslissing namen om deze rond het kaatsplein van Tollembeek te plaatsen”, aldus Nancy Praet.

En dat was een heel goede zet, rond het kaatsplein stonden de vele kraampjes en in het midden was er naast een optreden van Amicato ook plaats om iets te drinken of te eten. Iedereen was het er over eens dat de nieuwe locatie op het kaatsplein een goede zaak was. De kinderen konden in alle veiligheid rondlopen. Heel wat mensen zakten da ook af naar deze kerstmarkt. Het doel van de vzw Tholobecca 1148 samen met chiro Albatros, Zonnelied, het Kermiscomité en Puur Passie was om terug de sfeer en gezelligheid van een kerstmarkt te creëren in Tollembeek en daar zijn ze heel goed in geslaagd.