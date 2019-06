Nieuw het Fietsenatelier VDB opent de deuren Marc Colpaert

28 juni 2019

Op zaterdag opent Steven Van den Borre uit Tollembeek zijn fietsenatelier in de Hollestraat 23 in Tollembeek. De mensen kunnen er terecht om hun fiets te laten onderhouden of laten herstellen. Steven speelde al een tijdje met dit idee om een eigen fietsenatelier te starten. “Ik werkte ooit al in een fietsenatelier in Buizingen, daar moesten wij van drie slechte fietsen, één goed exemplaar maken. Het was toen dat het mij opviel dat ik dit werk heel graag deed”, aldus Steven. Toch zou het nog enkele jaren duren alvorens hij de stap durfde te zetten. “Ik heb pas sinds kort mijn eigen woning kunnen kopen hier in Tollembeek en dus kan ik nu met mijn fietsenatelier van start gaan”, verduidelijkt Steven. Op zaterdag 29 en zondag 30 juni kan iedereen komen kennismaken met zijn nieuwe zaak in de Hollestraat 23 in Tollembeek. Vanaf 16 uur ontvangt Steven u met een drankje. Meer informatie is te vinden op: www.fietsenateliervdb.be.