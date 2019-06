Niet minder dan 75 kinderen genieten van de natuur Marc Colpaert

30 juni 2019

16u44 3

De natuurvereniging De Mark met werkingsgebied in Galmaarden, Herne en Bever trok met 75 kinderen de natuur in tijdens de jaarlijkse natuurstage in Galmaarden. De eerste dag van de vakantie op zaterdag 29 juni trokken heel wat kinderen al vroeg naar de Sint-Pauluskapel in Galmaarden, om daar deel te nemen aan de natuurstage. Samen met heel wat vrijwilligers konden de kinderen genieten van de natuur en tal van activiteiten zoals: broodjes bakken, fotografie, boren in hout, een dromenvanger maken of gewoon in het bos spelen. De dag werd afgesloten met lekkere pannenkoeken. “Het was voor vele kinderen opnieuw een leuke dag waar ze tal van zaken konden ontdekken in een bosrijke en veilige omgeving”, vertelde een tevreden voorzitter André Prové.