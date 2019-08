Niet minder dan 23 auteurs schrijven samen een boek over Villa Hellebosch Marc Colpaert

26 augustus 2019

11u37 3

In Villa Hellebosch in Vollezele werd het boek ‘Hellebosch, zoals alleen een eik kan kijken’ voorgesteld aan het publiek. Dit boek kwam er door een samenwerking van de Poetry Summer Academy(PSA), enkele dichters, Alexandra Cool en uitgeverij De Draak.

Creatief Schrijven vzw organiseerde afgelopen zomer voor de twaalfde keer al de Poetry Summer Academy (PSA), een cursus voor dichters en gebruikten hiervoor de locatie Villa Hellebosch in de heystraat in Vollezele. Vorig jaar vroeg docent Daniel Billiet zich af vanwaar de naam ‘Hellebosch’ toch komt. Onbevredigd door de wat wankele verklaringen die hij vernam, maakte hij er een schrijfopdracht van, voor de deelnemers van 2018. Hun opdracht was verzin een mythe die zich in de 18de eeuw afspeelt, met een vrouw in een hoofdrol, die een verklaring geeft voor de naam Hellebosch. “De verhalen waren zo origineel en uiteenlopend en dienden op hun beurt als inspiratie voor gedichten van de editie 2018 van PSA, dat iedereen voelde, hier zit meer in”, zegt Jan Heyvaert van De Draak. Dat ‘meer’ werd een boek dat nu werd voorgesteld. Naast verhalen en gedichten van 23 auteurs staan in het boek tevens nog een reeks kunstfoto’s van Hellebosch-eigenaresse en beeldend kunstenaar Alexandra Cool. Het boek ‘Hellebosch’ kost twintig euro en is verkrijgbaar bij uitgeverij De Draak vzw in Tollembeek, www.dedraak.org.