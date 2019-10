Niet echt mooi zo een noodzakelijke betonnen dijk Marc Colpaert

11 oktober 2019

Heel wat mensen zijn niet te spreken over de nieuw geplaatste betonnen dijk naast de Markrivier in het centrum van Galmaarden. Deze moet er samen met een aarden dijk voor zorgen dat er in de toekomst in het centrum geen woningen meer onder water lopen.

De Vlaamse Milieumaatschappij(VMM) is al enkele maanden druk bezig met het plaatsen van dijken in het centrum van Galmaarden. De reden hiervoor is dat op deze plaats al tal van woningen onder water liepen de afgelopen jaren. Op een deel van het traject werd ondertussen al een aarden dijk geplaatst. Meer in het centrum ter hoogte van de Nieuwstraat werd een betonnen constructie geplaatst, dit als dijk om het water tegen te houden en de achterliggende bewoners geen natte voeten meer te bezorgen. Ook al weten de meeste inwoners dat deze dijken een noodzakelijk kwaad zijn, toch zijn vele mensen niet te spreken over de zeg maar ‘lelijke’ constructie van deze betonnen muur. De VMM laat ons weten dat er voorzien is om ter hoogte van de betonnen dijk klimop te plaatsen, zodat op termijn de ‘lelijke’ muur zal opgaan in het groen. Door het plaatsen van deze betonnen dijk is het gevaar voor overstromingen in het centrum van Galmaarden fors verminderd.