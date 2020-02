Na tien jaar eindelijk een andere datum voor de garageverkoop, en dat heeft alles te maken met... het weer Marc Colpaert

05 februari 2020

12u42 3 Galmaarden De gemeente Galmaarden heeft beslist om haar jaarlijkse garageverkoop niet meer in maart, maar op 10 mei te organiseren. De afgelopen jaren waren heel wat mensen niet blij met de datum. De kans op slecht weer was immers zo groot dat vele mensen afhaakten, dus werd er nu gekozen voor de maand mei.

In 2009 begon de gemeente met de organisatie van een jaarlijkse garageverkoop. De laatste jaren werd het tijdstip - de garageverkoop vond steevast plaats in maart - steeds meer in vraag gesteld, vooral dan op de sociale media. Meer dan eens werd gevraagd om een andere, meer geschikte datum te vinden voor de garageverkoop. Dus werden de mensen dit jaar via het gemeentelijk burgerparticipatieproject ‘Zeg het eens’ bevraagd en konden zij aangeven welke maand hun voorkeur uitdroeg. Dit jaar zal de jaarlijkse garageverkoop dus doorgaan op zondag 10 mei.

De deelname is gratis en de dienst vrije tijd zorgt voor de publiciteit, een boekje met de deelnemende adressen en een plannetje. Inschrijven is noodzakelijk en kan nog tot en met 31 maart, door het inschrijvingsformulier uit het infoblad op te sturen, of via de gemeentelijke website en daar het inschrijvingsformulier digitaal in te vullen.