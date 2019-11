Na afbraak noodbrug moeten extra netten ballen tegenhouden

Marc Colpaert

26 november 2019

15u06 3 Galmaarden De plaatsing van enkele extra netten achter het voetbaldoel op het plein van KFCMZ Tollembeek moeten voorkomen dat ballen in of over de Markrivier geraken. Ze werden geplaatst nadat een klein brugje over de Markrivier werd afgebroken.

De gemeente Galmaarden heeft extra netten geplaatst achter een van de voetbaldoelen op het voetbalveld van Tollembeek. Pal achter het voetbalveld loopt sinds jaar en dag de Markrivier. Tot voor kort lag er achter het voetbaldoel al meer dan 30 jaar een soort van noodbrug. Spelers van KFCMZ Tollembeek gebruikten deze noodbrug om ballen te gaan halen die over het doel vlogen. Wegens te onveilig werd deze noodbrug, die bestond uit enkele oude elektriciteitspalen, weggenomen.

“Ter compensatie plaatste de gemeente extra netten rond het voetbaldoel langs de kant van de Markrivier. Zo is de kans klein dat onze spelers nog achter een bal moeten aangaan. Want sinds de oude brug werd weggenomen moesten ze via de Vollezelestraat de bal gaan ophalen en dat was nogal tijdrovend”, vertelde Georges Olemans, voorzitter van KFCMZ Tollembeek.