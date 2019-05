Na 26 jaar nog steeds geen concrete plannen voor veilig fiets- of voetpad in Plaatsstraat Een fietspad is er niet, een voetpad soms wel als er geen paal in de weg staat Redactie

28 mei 2019

13u38 0 Galmaarden In 1993 werd de onteigeningsprocedure ingezet als eerste stap naar een veilige Plaatsstraat in Tollembeek, vandaag 26 jaar later is er nog geen duidelijkheid, wanneer op deze drukke en gevaarlijke gewestweg een degelijk fiets- en voetpad gaan aangelegd worden. De meeste mensen zijn ondertussen onteigend, de huizen die te dicht naast de straat stonden zijn afgebroken, maar concrete plannen zijn er vandaag nog steeds niet. Ondertussen zijn vele mensen deze onveilige situatie meer dan beu.

Deze maand werden er verbeteringswerken uitgevoerd op de drukke gewestweg N272 tussen Tollembeek en Galmaarden. Mede door deze werken vroegen heel wat mensen zich op de sociale media af, wanneer men hier iets gaat doen om een degelijk fiets- of voetpad aan te leggen in deze drukke straat. Tijdens een buurtfeest in de Plaatsstraat vorig jaar organiseerden de mensen van het buurtcomité nog een actie voor meer veiligheid op deze zeer drukke verbindingsweg. Ze vroegen onder meer aan hun kinderen om tal van korte slogans zoals ‘graag traag’ met stoepkrijt op de baan te schrijven en de bestuurders duidelijk te maken dat dit een zeer onveilige straat was en nog steeds is. Ondertussen is het nog steeds huilen met de pet op wat betreft een degelijk voetpad, soms bestaat dit over enkele tientallen meters, om dan plots te stoppen of staat er een elektriciteitspaal in de weg. Fietsers kunnen het al helemaal vergeten en die moeten gebruik maken van de zeer drukke en onveilige Plaatsstraat.

Onteigeningen

Het was minister Theo Kelchtermans die in 1993 het startsein gaf voor de onteigeningsprocedure, maar zoals steeds het geval is loopt dit niet altijd zo eenvoudig. Na 26 jaar zijn ondertussen alle huizen die te kort bij de Plaatsstraat stonden afgebroken en werden er tal van mensen onteigend om zodoende met de werken te kunnen van start gaan. Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), dat moet instaan voor deze werken, kan ons ook vandaag geen exacte datum meedelen, wanneer deze werken van start gaan. “Wij zijn inderdaad al heel lang bezig met deze procedure, maar behalve de verbeteringswerken die deze maand van start zijn gegaan, kan ik u niet melden wanneer de aanleg van fiets- of voetpaden zou van start gaan”, laat Anton de Coster van AWV ons weten.

Dat deze werken op de lange baan worden geschoven zou te maken hebben met het feit dat er een discussie is tussen drie gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne, die zouden moeten instaan voor het onderhoud van de gewestweg N272, die over een afstand van enkele kilometers over het grondgebied van deze drie gemeenten loopt, nadat deze vernieuwd is. Deze gemeenten zijn daar niet mee akkoord omdat dit volgens hen veel te duur is voor een landelijke gemeente. Het ziet er dus naar uit dat meer veiligheid voor fietsers of voetgangers nog niet voor de eerste jaren zal zijn.