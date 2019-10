N-VA Galmaarden wil verlichting op paadje van station naar Muylebeekstraat Marc Colpaert

09 oktober 2019

N-VA Galmaarden vroeg tijdens de jongste gemeenteraad om het baantje dat van het perron van het station van Tollembeek naar de Muylebeekstraat loopt, van verlichting te voorzien. Tal van treinpendelaars en schoolgaande jeugd gebruiken dit baantje, en aangezien de winter voor de deur staat en het ‘s ochtends en ‘s avonds donker is, is verlichting in dit baantje echt geen overbodige luxe. De mensen die vandaag gebruik maken van dit baantje moeten zich behelpen met de zaklamp van hun gsm om hun weg in het donker te zoeken. “Wij willen hier oneglukken vermijden en tegelijkertijd het gevoel van veiligheid verhogen. Het moet vandaag zeker mogelijk zijn om een LED-verlichting te voorzien op zonne-energie”, verduidelijkt N-VA gemeenteraadslid Filip Durant. Twee jaar terug werd die vraag ook al eens gesteld, maar toen bleek dat zulke extra verlichting ongeveer 10.000 euro zou kosten en dat was de meerderheid te duur.

De gemeente heeft beloofd om de vraag van N-VA te onderzoeken.