Monique bracht 750 chirurgische mondmaskers naar het ASZ van Geraardsbergen Marc Colpaert

22 maart 2020

14u26 0 Galmaarden Monique Van Der Putten uit Galmaarden bracht niet minder dan 15 dozen met in totaal 750 chirurgische maskers type 2, naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis-Campus Geraardsbergen. De verpleegkundigen en dokters waren uitermate blij want ze zaten door hun voorraad heen.

De laatste dagen zijn de mondmaskers en dan vooral het tekort aan deze mondmaskers heel veel in de media. Monique Van der Putten had nog een doos mondmaskers liggen op haar zolder. “Toen enkele jaren terug de vogelgriep uitbrak in ons land werden door de firma waar ik toen werkte heel wat dozen met mondmaskers aangekocht. Ik had in totaal nog een vijftiental dozen staan met telkens 50 chirurgische maskers type 2 in en aangezien ik daar toch niets meer mee deed, heb ik deze naar het ziekenhuis in Geraardsbergen gebracht”, laat Monique ons weten.

In het ASZ-Campus Geraardsbergen waren ze zeer tevreden met het geschenk van Monique. “Er werd mij verteld dat hun voorraad zo goed als op was, dus 750 chirurgische maskers zullen ze de volgende dagen of weken goed kunnen gebruiken. Ik vond het mijn plicht om op deze manier andere mensen te helpen”, besluit Monique.