Mondmasker voor alle Galmaardenaren vanaf 12 jaar Amber Gys

05 mei 2020

16u08 2 Galmaarden Het gemeentebestuur van Galmaarden besliste om mee in de groepsaankoop voor mondmaskers via Haviland te stappen. Ook worden er vanaf 7 mei zelfgemaakte mondmasker aangeboden vanuit het Baljuwhuis.

Het college van burgemeester en schepenen in Galmaarden besliste om via intercommunale Haviland mee in de groepsaankoop van mondmaskers te stappen. Het gemeentebestuur zal voor iedere inwoner vanaf 12 jaar één herbruikbaar mondmasker gratis ter beschikking stellen. Als alles goed gaat, zullen de mondmaskers vanaf de week van 11 mei in vier wekelijkse golven geleverd worden aan alle deelnemende gemeenten. De gemeente hoopt dit te kunnen combineren met de levering van de filters die de federale overheid voor de inwoners voorziet.

N ationale naaiactie

Ook zet Galmaarden mee de schouders onder de nationale naaiactie. “Als gemeente willen we daar een coördinerende rol in spelen. Dit door onder andere een naaiatelier op poten te zetten en samen te werken met medewerkers en enthousiaste inwoners”, klinkt het. Wie oude katoenen lakens en vooral katoenen lint heeft of wie mee aan het naaien en stikken wil gaan, kan een mailtje sturen naar corona@galmaarden.be.

De zelfgemaakte mondmaskers die in Galmaarden vandaag op voorraad zijn, zullen op donderdag 7 mei tussen 19.00 en 20.00 uur in het Baljuwhuis kunnen opgehaald worden door volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar die het openbaar vervoer gebruiken. Neem daarom zeker jouw identiteitskaart en een geldig vervoerbewijs mee. Je kan ook voor een andere inwoner het mondmasker meenemen als je zijn/haar identiteitskaart en abonnement even mag meenemen. Indien deze dag niet lukt, kan je een afspraak maken via 054 89 04 00.