Molens, fietsen en brood ontdekken in het Pajottenland Marc Colpaert

24 mei 2019

10u22 0

Wie dat wenst kan op zondag 26 mei het brood van de toekomst komen ontdekken in de Flietermolen in Tollembeek. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te fietsen en om molens te ontdekken en natuurlijk iets te eten en te drinken.

Op zondag 26 mei wordt de vijfde Molendag georganiseerd, waarbij tal van bestaande molens zoals de Heetveldemolen, de Waltrudismolen en de Flietermolen hun deuren openzetten. Men kan vanaf de Heetveldemolen starten voor verschillende fietstochten van 16 tot 21 km en men komt onder meer langs het Museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele. Ook in de Flietermolen in Tollembeek is er heel wat te doen. Hier wacht Kurt van Crystalstick je op met een rabarberbiertje en krijgen de kinderen een fruitsapje van D’Haemer, maar er is meer. “Steeds meer mensen vragen ons om brood te bakken, gezond brood en dus hebben we voor zondag zes verschillende soorten brood gebakken, allemaal met ingrediënten uit onze streek en vragen wij aan de bezoekers welk brood voor hun het beste is”, vertelde Julian Still van de Flietermolen. Nadien is het de bedoeling om gezond brood te gaan verkopen. Verder kan men er tevens pannenkoeken vinden en zijn er rondleidingen in de Flietermolen. Meer informatie over deze molendag kan men vinden op: www.pajottenland.be.