Molenaar Richard Van Ongevalle is niet meer

30 juni 2019

Richard Van Ongevalle, die jaren de molenaar van de Heetveldemolen uit Tollembeek was, is deze week op 88 jarige leeftijd overleden in het W.Z.C. Mater Dei in Heikruis. Richard was een zeer gekende persoon in Galmaarden, tot voor enkele jaren als molenaar van de Heetveldemolen en tevens als lid van de Pauwelgilde in Galmaarden. Gedurende vele jaren kwam de Pauwel jaarlijks bij hem op bezoek om de rogge te laten malen. Richard was dan altijd gul en bestrooide de Pauwel en zijn bendeleden altijd met het nodige meel, het werd telkens weer een feest daar in de Heetveldemolen De uitvaartdienst, gevolgd door de teraardebestelling, zal plaatshebben in de Sint-Martinuskerk in Tollembeek, op dinsdag 2 juli om 10 uur.