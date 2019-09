Molenaar Nest vertelt over de Pajotse Molenvloek Marc Colpaert

05 september 2019

09u32 4 Galmaarden In de Heetveldemolen in Galmaarden werd het Slotfeest ‘Water & Wind’ georganiseerd. Er werden die dag broodjes gebakken, visjes gevangen en als afsluiter was er een molenconcert.

Al van in de voormiddag mochten kinderen hun vislijn uitgooien in de Markrivier, er was een expo in de molen en nog tal van andere activiteiten. Zo kwam molenaar Nest vertellen over de Pajotse Molenvloek. Tevens vertrokken er die dag nog een begeleide wandeling langs de Markrivier waar een dertigtal mensen in meeliepen. Als afsluiter van die dag was er nog een molenconcert