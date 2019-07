Miljoenen Tour-kijkers zien huwelijksaanzoek van Pieter, vriendin Jessy zegt ja (al moest ze eerst even de beelden terugspoelen) Michiel Elinckx

07 juli 2019

16u03 0 Galmaarden Tijdens de uitzending van de Tour de France kwam er een opvallend huwelijksaanzoek in het Vlaams-Brabantse Tollembeek. De 34-jarige Pieter De Maeseneer legde een spandoek neer op de speelplaats van een buurtschool, met daarop de tekst: ‘Jessy, wil je met me trouwen?’. Die Jessica Van den Eede (31) had het eerst niet door, maar na het terugspoelen van de beelden weerklonk een volmondig ja.

Het Tourpeloton raasde zaterdagnamiddag doorheen het landelijke Tollembeek. Even had de televisiehelikopter geen aandacht voor de koers, maar wel voor een opvallend spandoek. Op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Herhout lag een spandoek, met daarop ‘Jessy, wil je met me trouwen?’. “Het idee ontstond enkele maanden geleden”, zegt Pieter. “Samen met mijn broer Willem heb ik de banner vrijdag gemaakt. Ik had een dagje verlof, ideaal om het verborgen te houden voor Jessica.”

Berichtjes naar De Cauwer

Of de televisiecamera’s het aanzoek zouden opmerken, was hoogst onzeker. “Ik stuurde VRT-commentator José De Cauwer enkele privéberichten op Facebook, maar er kwam nooit antwoord”, vertelt Pieter. “Baat het niet, dan schaadt het niet. Mijn broer Willem contacteerde zaterdagochtend een vriend die voor Radio 1 werkt. Waarschijnlijk heeft hij het doorverteld aan de televisiecollega’s. Dat de Franse regie de banner in beeld nam, is een half wonder. Blijkbaar moet het toch hun aandacht getrokken hebben.”

Op de knieën

Zijn aanstaande Jessica had helemaal niet door wat er aan het gebeuren was. “Toen de koers passeerde, wilden onze vrienden per se de beelden terugspoelen. Ik had het écht niet door. Toen het aanzoek op beeld verscheen, besefte ik het nog altijd niet. Pas toen Pieter op de knieën ging, drong het tot me door. Ik heb zonder twijfel ‘ja’ gezegd. Of ik dit wilde? Eigenlijk wel. Ik had Pieter al enkele keren gezegd dat zijn huwelijksaanzoek met een beetje show mocht zijn.”

Zenuwachtige aanloop

Pieter en Jessica zijn inmiddels 11 jaar samen. Met twee kinderen, Laus (7) en Max (3) hebben ze inmiddels een gezinnetje gesticht. “Trouwen moest in het verleden niet echt”, aldus Jessica. “Nu we iets ouder zijn - en wat vrienden in het huwelijksbootje zijn gestapt - begon het toch te kriebelen. Dat Pieter het zou doen op deze manier, had ik nooit verwacht. Hij liep de voorbije dagen wat gespannen, maar ik dacht dat dat kwam door de passage van de Tour. Omdat het wielercircus aan ons huis passeerde, organiseerden we een feestje. De voorbereidingen op dat feest namen heel wat tijd in beslag. Achteraf bleek dat hij zenuwachtig was voor het huwelijksaanzoek.”

Vive le Vélo

Als kers op de taart verscheen het moment tijdens het VRT-programma Vive Le Vélo. Presentator Karl Vannieuwkerke meldde heel Vlaanderen dat het huwelijksaanzoek geslaagd was. “En het spandoek was dan nog eens te zien tijdens de live-uitzending, voor miljoenen kijkers. Ik had echt niet verwacht dat de Franse televisie de moeite zijn doen om het te filmen. De huwelijksdatum? Dat gaan we later bespreken. Eerst genieten van dit moment”, besluit Pieter.