Michel was 50 jaar geleden Pauwel in Galmaarden Marc Colpaert

28 januari 2020

Michel Durieux kreeg in de Pauwelhoeve in Galmaarden een brevet van verdienste en een medaille van het gemeentebestuur, omdat hij in 1970 Pauwel was in Galmaarden.

Voor Michel Durieux, nu woonachtig in Bever was de 638ste Pauwelviering in Galmaarden een wel heel speciale editie. In 1970 werd hij namelijk uitgeroepen tot de Pauwel van dat jaar. Daarnaast werd Michel ook geboren in de Pauwelhoeve. Michel herinnert het zich nog zeer goed want een gebeurtenis als het pauwelfeest dat vergeet je nooit meer. “Het was die dag - eind januari 1970 - niet zo een schitterend weer. Ik was trouwens de eerste Pauwel die - symbolisch - de sjerp van burgemeester voor een weekend mocht dragen, iets dat vandaag nog steeds wordt toegepast. In die tijd waren er nog niet zoveel verenigingen die meeliepen in de stoet naar de Pauwelhoeve. Er was de fanfare en onze groep en dat was het, maar het plezier was daarom niet minder”, lacht Michel. Hij vond het dan ook leuk dat de gemeente aan hem gedacht had, toen burgemeester Patrick Decat(CD&V) hem een brevet van verdienste en een medaille overhandigde op zondag, voor zijn gouden jubileum als Pauwel. Enige tijd na de pauwelviering in 1970 trouwde Michel op de hoeve en ging nadien in Bever wonen. Daar was hij te vinden samen met zijn vrouw als uitbater van café Rozeken in het centrum van de gemeente. Sinds enkele jaren genieten ze samen van hun pensioen.