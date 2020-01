Meester Wim opent nu ook smoutebollenkraam Marc Colpaert

24 januari 2020

16u56 4 Galmaarden Wie op vrijdag zin heeft in lekkere smoutebollen kan daarvoor terecht op het Marktplein in Galmaarden. Meester Wim staat er met een kraam, samen met zijn vrienden Valere en Victor.

Wim Vidts, leerkracht in het Sint-Catharinacollege in Galmaarden heeft een nieuwe uitdaging gevonden naast zijn job als leerkracht in het lager onderwijs. Sinds enkele jaren kan men Wim al vinden op tal van kermissen waar hij met een eigen standje - grote draaiende theekopjes - te vinden is. Hij had echter nog wat tijd over en via vrienden van de kermis, Valere Laimez uit Hasselt en Victor De Bruyne uit Antwerpen, hebben ze sinds kort een kraampje, waar ze onder meer lekkere smoutebollen in verkopen. “Blijkbaar zijn de mensen van het Pajottenland en omstreken echte liefhebbers van smoutebollen”, begint Wim zijn verhaal. Als test gingen ze enkele dagen smoutebollen verkopen in Geraardsbergen en dat viel heel goed mee. Om een hoge kwaliteit aan te bieden, maken ze gebruik van een oud recept van de familie van Victor. “Al vijf generaties lang wordt dit recept doorgegeven in onze familie. Dit recept zorgt ervoor dat de smoutebollen krokant zijn en zeker niet te lang op de maag liggen. Hoe dat komt ga ik natuurlijk niet vertellen”, lacht Victor.

Zodoende opende Wim, samen met Victor en Valere, hun smoutebollenkraam op het Marktplein van Galmaarden en het was dadelijk aanschuiven geblazen. Vanaf nu zijn ze er elke vrijdagnamiddag tussen 14 en 21 uur te vinden, op zaterdag en zondag staan ze enkele kilometers verder op het Moerbekeplein, telkens in de namiddag. Nu zondag zullen we ook aanwezig zijn op het grote Pauwelfeest in Galmaarden, dat zal de plaats zijn waar heel wat mensen van deze lekkere smoutebollen gaan kunnen proeven. En wie zich eens wil laten gaan, we hebben ook smoutebollen met warme choco, een ware delicatesse”, besluit Wim.