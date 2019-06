Meer dan 500 mensen genieten van Festifever Marc Colpaert

14 juni 2019

Tijdens het schoolfeest van de gemeentelijke basisschool De Knipoog in Tollembeek kwamen meer dan 500 ouders, grootouders en vrienden een kijkje nemen. Rond de school was dan ook nergens nog een parkeerplaats vrij. Dit jaar was het thema van het schoolfeest ‘Festifever’. De vele toeschouwers genoten van tal van optredens van de kleuters en zelfs enkele korte optredens van de leerkrachten. Nadien was er nog een soort van Vlaamse kermis op de speelplaats van de nieuwe school, waar de mensen konden genieten van een drankje en een versnapering.