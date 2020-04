Massa kleding bij kledingcontainers

Marc Colpaert

06 april 2020

14u39 4 Galmaarden Bij sommige kledingcontainers, zoals deze twee hier in Vollezele, kan men er niet naast kijken. Er liggen bijna meer zakken naast de containers, dan dat er zakken in de containers zitten.

In tijden van corona mogen de mensen niet meer buitenkomen en wat doen ze dan? Juist ja, de lente is in aantocht, dan gaan ze even door hun garderobe en kleerkast. Blijkbaar hebben heel wat mensen stevig opgeruimd met als gevolg een kleine dertig zakken met kleding voor de containers.

Dat er een bordje staat dat ze geen kleding naast de containers mogen achterlaten, daar trekken de mensen zich blijkbaar niets van aan. Nochtans wordt dat aanzien als sluikstorten en kan dat beboet worden.