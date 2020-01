Martine neemt na 27 jaar afscheid van gemeenteschool Marc Colpaert

10 januari 2020

16u04 3 Galmaarden Martine Vannijvel (61) uit Galmaarden heeft gisteren voor de laatste keer de schoolpoort van de gemeentelijke basisschool van Galmaarden op slot gedaan. Na een loopbaan van 27 jaar gaat ze met pensioen. Martine was er verantwoordelijk voor de voor- en naschoolse kinderopvang.

Martine ging in 1985 eerst aan de slag als poetsvrouw in het gemeentehuis van Galmaarden, maar enkele jaren later kreeg ze de kans om in de gemeenteschool van Galmaarden te gaan werken. Daar kreeg ze de verantwoordelijk over de kinderen tijdens de voor- en naschoolse kinderopvang. “In die beginjaren was het niet uitzonderlijk dat er meer dan honderd kinderen in de opvang zaten. Het was dan ook niet altijd simpel om al deze kinderen in toom te houden. De laatste jaren, toen de opvang betalend werd, kwamen er minder kinderen langs, maar toch nog steeds een zestigtal per dag. Ik kan dus niet zeggen dat ik me hier ooit één dag heb verveeld”, lacht Martine.

Mondiger

Gedurende die 27 jaar dat ze de opvang deed, zag ze de kinderen enorm veranderen. “De jongeren vandaag zijn veel mondiger geworden. Vroeger moest je maar één keer iets zeggen vooraleer er werd geluisterd, maar nu lukt dat zo goed niet meer. Desondanks heb ik mijn werk heel graag gedaan, grote problemen zijn er nooit geweest”, zegt ze.

Na het pensioen loert vaak het zwart gat om de hoek, maar daar zal Martine naar eigen zeggen geen last van hebben. “Ik heb nog wel het een en ander om mij mee bezig te houden, zoals mijn vier kleinkinderen. Vroeger had ik nooit tijd voor hen, maar dat is nu anders.”

Voor haar afscheid gaf ze nog een receptie voor de leerkrachten van de school, en ook gewezen burgemeester Pierre Deneyer mocht mee een glaasje komen drinken.