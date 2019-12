Mark sterk vervuild na fout bij vullen van stookolietank Tom Vierendeels

19 december 2019

18u53 0 Galmaarden De Mark in Tollembeek en Herne is sinds enkele dagen sterk vervuild door de overvulling van een stookolietank bij een particulier. Brandweer, Civiele Bescherming, politie en andere diensten zijn al een hele week bezig met het opvolgen van de situatie.

De vervuiling werd maandag al vastgesteld, waarna de brandweerzone Vlaams-Brabant West ter plaatste kwam. Met speciale absorberende slangen werd een dam op de rivier aangelegd om te voorkomen dat het goedje zich verder kon verspreiden. Donderdag werd daarbij de hulp van de Civiele Bescherming uit Brasschaat bijgeroepen. Ook zij plaatsten ter hoogte van de brug in Tollembeek een dam om de stookolie tegen te houden, te verzamelen en vervolgens te neutraliseren of verwijderen. De overlast zal vermoedelijk nog enkele dagen aanhouden. Naast brandweer en Civiele Bescherming, volgen ook de Vlaamse Milieumaatschappij, OVAM en de politiezone Pajottenland de zaak van nabij op. Of er gevolgen voor de fauna en flora zijn is nog niet duidelijk.