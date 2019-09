Man met hartproblemen succesvol gereanimeerd aan brandweerkazerne Tom Vierendeels

06 september 2019

10u24 3 Galmaarden De brandweermannen van de post Tollembeek hebben donderdagavond een man succesvol gereanimeerd aan hun kazerne. Een familielid was met het slachtoffer daar gestopt en de nodige hulp werd meteen aangeboden.

Het was een man die rond 19.30 uur aan de kazerne halt hield met een ouder familielid dat onwel geworden was. Hij zou naar verluidt op weg weg geweest zijn om medische hulp te zoeken, maar stopte dan uiteindelijk aan de kazerne. Op dat moment waren net verschillende brandweermannen aanwezig door een persmoment dat doorging, gevolgd door de vaste pelotonsoefening. De brandweermannen aarzelden geen seconde en boden onmiddellijk de eerste hulp aan en startten de reanimatie. Op dat moment zou er geen hartslag meer voelbaar geweest zijn bij he slachtoffer. De reanimatie bleek succesvol. Een MUG-team van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis snelde ter plaatse en na verdere verzorging door de arts werd de man met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de toestand daar evolueerde is niet duidelijk.