Maak van overwoekerde kruidentuin een veilige speeltuin in het Baljuwhuis

De gemeente gaat het bekijken! Marc Colpaert

27 juni 2019

16u22 2

De N-VA is van oordeel dat de gemeente Galmaarden meer moet investeren in de grote tuin van het Baljuwhuis en dan meer bepaald in de al jaren niet meer gebruikte kruidentuin. Een speeltuin ter vervanging van deze kruidentuin zou volgens hun een schot in de roos zijn. Vroeger stonden er nog enkele speeltuigen in de grote tuin zoals een schommel en een klimrek, ondertussen is het klimrek ook al verdwenen wegens te gevaarlijk. Kinderen moeten nu hun beurt afwachten om op de schommel te mogen zitten. “Een speeltuin in het Baljuwhuis, kan een uitstekende zaak zijn. De kinderen kunnen hier veilig spelen en dat in het centrum van de gemeente”, zegt Rudy Thiebaut(N-VA). Schepen Ludo Persoons(CD&V) laat weten dat de gemeente er mee bezig is en bekijkt wat er mogelijk is.

Al meer dan 20 jaar ligt er in een hoekje van de tuin van het Baljuwhuis een kruidentuin. In 2010 werd de kruidentuin volledig vernieuwd door Daisy Bonnewijn en Kris Leroux die er niet minder dan 500 nieuwe kruiden in aanplanten. Vandaag bijna tien jaar later is er van deze plantjes niet veel meer te merken. Vorig jaar wilde schepen Ludo Persoons(CD&V) nog volkstuintjes aanleggen in deze toen al verloederde kruidentuin, maar ook dat idee kwam blijkbaar niet van de grond. Ondertussen heeft de gemeente pal in het centrum van Galmaarden de beschikking over een mooie tuin van ongeveer twee hectare groot en doet er eigenlijk niets mee. “Tijdens een event in het Baljuwhuis kreeg ik van verschillende ouders te horen dat het toch wel jammer was dat er zo goed als geen speeltoestellen voor handen waren in de tuin”, zegt gemeenteraadslid Rudy Thiebaut(N-VA). Hij ging zelf ter plaatse en vond nog juist een schommel die ook haar beste tijd gehad heeft. “Dit moet toch beter kunnen. De kruidentuin ligt achter een veilige hoge muur, maak daar een speelterrein van met enkele toestellen en zo trek je dadelijk kinderen en hun ouders naar het Baljuwhuis, het toch wel cultureel hart van de gemeente. Vandaag hebben wij een mooie tuin weliswaar, maar daar heeft niemand iets aan. Zelfs het fruit hangt te rotten op de fruitbomen. Vooral de ligging in het centrum zou veel beter moeten uitgespeeld worden en we moeten elk stukje van deze tuin veel beter gebruiken dan nu het geval is”, sprak Thiebaut.

Schepen Ludo Persoons(CD&V) kent het probleem van de Baljuwtuin en de kruidentuin al een tijdje. “Het gaat hier over een grote oppervlakte, daarom ook dat ik voorstander ben van een stappenplan voor deze tuin en dat in samenwerking met de vereniging het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. Ik begrijp ook dat er iets moet gebeuren met deze tuin dus vandaag liggen nog tal van pistes open, zoals een kruidentuin en natuurlijk moeten er meer speeltoestellen komen. Wij zijn daar mee bezig en bekijken wat mogelijk is voor deze grote tuin”, aldus de schepen.

Voor Rudy Thiebaut is het zeer duidelijk, maak van de kruidentuin of op een andere plaats in de tuin een beschermde en veilige speeltuin en heel wat jonge gezinnen uit Galmaarden gaan daar zeer blij mee zijn. Vandaag moeten deze gezinnen nog steeds naar het sportcentrum van Galmaarden voor een speeltuin, dit kan toch niet als je weet dat er zo een mooie tuin ligt te niksen in het centrum”, besluit Rudy.