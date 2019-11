Lokale handelaars en ondernemers mogen vragenlijst invullen Marc Colpaert

22 november 2019

Naar aanleiding van de dag van de ondernemer op 22 november gaat het gemeentebestuur de lokale handelaars en ondernemers vragen om een lijst in te vullen.

Het gemeentebestuur wenst stap voor stap beter in te zetten op de ondersteuning van de lokale handelaars en ondernemers. Naar aanleiding van de dag van de ondernemer vraagt het gemeentebestuur de lokale handelaars en ondernemers om een vragenlijst in te vullen waar er gepeild wordt naar de verwachtingen van het lokaal economisch beleid en de interesse om deel te nemen aan het waardebonnensysteem. Het betreft het verdelen van gemeentelijke waardebonnen die bij lokale handelaars kunnen worden ingewisseld. Dit is een initiatief waarmee het gemeentebestuur al vijf jaar de lokale economie ondersteunt. Deze bons worden uitgereikt bij geboortes, jubileums en wedstrijden. De vragenlijst is te vinden op de gemeentelijke website (www.galmaarden.be/lokale-economie). Deze dient vóór 16 december ingevuld te worden. Meer informatie kan men krijgen op het gemeentehuis bij Mieke Remue - dienst interne zaken of de bevoegde schepen Marleen Merckaert(CD&V).