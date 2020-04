Lichaam van vermiste man (73) aangetroffen in de Mark Tom Vierendeels

11 april 2020

20u34 412 Galmaarden De 73-jarige man die sinds zaterdagavond vermist was is zondagochtend teruggevonden in de Stationsstraat in Galmaarden. Alle hulp kwam helaas te laat.

De man was sinds zaterdagavond spoorloos nadat hij verdween in de omgeving van de Stationsstraat. Er werd ‘s avonds een BIN-bericht uitgestuurd en wat later kwam er ook een officieel opsporingsbericht. Het levenloze lichaam van de man werd zondagochtend aangetroffen in de Mark ter hoogte van de Stationsstraat. Het parket Halle-Vilvoorde stuurt het labo en een wetsdokter ter plaatse voor verder onderzoek.