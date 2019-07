Lesley is de nieuwe deskundige communicatie Marc Colpaert

17 juli 2019

Lesley Vermeir is de nieuwe deskundige communicatie voor de gemeente Galmaarden en dat is een nieuwe functie op het gemeentehuis. Lesley zal vanaf nu dan ook instaan voor de opmaak van onder meer het driemaandelijks gemeentelijk infoblad ‘Samen’, de website van de gemeente en de nieuwe Facebookpagina van Galmaarden. Sinds vorige maand heeft de gemeente Galmaarden aan Lesley Vermeir gevraagd om als deskundige communicatie op te treden voor de gemeente Galmaarden. “Mijn taak zal er in bestaan om onder meer de nieuwe Facebookpagina van de gemeente aan te vullen met het nodige nieuws en foto’s. Tevens moet ik ook het infoblad ‘Samen’ samenstellen en de interne communicatie doen. Ook ben ik bezig met een project over de burgerparticipatie. Ik heb mijn handen dan ook meer dan vol om er voor te zorgen dat de gemeente Galmaarden zichtbaarder wordt op de sociale media”, aldus Lesley.