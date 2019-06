Leerlingen van het zesde leerjaar uitgewuifd met krop in de keel Marc Colpaert

26 juni 2019

De kinderen van het zesde leerjaar van het Sint-Catharinacollege in de Bergstraat in Galmaarden kregen een speciale ‘sCOOLbox’, omdat ze straks de school gaan verlaten. De meisjes en jongens kregen van meester Wim nog een geschenkje mee naar huis. Ieder van hen kreeg een boek, maar ook nog een sCOOLbox met daarin tal van nuttige geschenkjes en een cadeaubon voor de Standaard Boekhandel. “Ik hoop dat jullie allemaal later nog eens aan de prachtige tijd zullen denken die jullie hier hebben beleefd in deze kleine maar fijne school”,zei meester Wim met een krop in de keel. En toen was het ook voor de kinderen een moeilijk moment en velen van hen pinkten een traantje weg. De leerlingen hadden hun meester Wim ook niet vergeten en gaven hem enkele flessen wijn als geschenk.