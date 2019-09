Leerlingen van het zesde leerjaar op bezoek bij de weerman

Marc Colpaert

24 september 2019

13u45 5

De leerlingen van het zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool De Notelaar in Vollezele zakten samen met juf Tilly af naar het weerstation Meteo Tollembeek in de Flieterkouter. In het weerstation Meteo Tollembeek ontdekten de kinderen hoe het dagelijkse weerbericht wordt gemaakt. Tijdens de rondleiding in het waarnemingspark voerden de bezoekers zelf de waarnemingen uit, iedereen kreeg het handboekje ‘Weerkunde of Meteorologie’, dat ze gebruikten tijdens het bezoek en waar men alles in mocht noteren. De leerlingen bekeken ook wolkenbeelden, weerkaarten en satellietfoto’s en bespraken de verschillende waarnemingstoestellen in en rond de woning van weerman Luc Herremans.