Leerlingen op bezoek bij weerman Luc Marc Colpaert

05 november 2019

De leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool Herhout in Tollembeek trokken met hun leerkrachten naar de Flieterkouter om er een bezoekje te brengen aan Meteo Tollembeek. In het weerstation leerden de kinderen van weerman Luc Herremans hoe het dagelijkse weerbericht wordt gemaakt. Tijdens de rondleiding in het waarnemingspark voerden de bezoekers zelf de waarnemingen uit. Elke leerling kreeg het handboekje ‘Weerkunde of Meteorologie’, waar ze alles in kon noteren. De leerlingen bekeken wolkenbeelden, weerkaarten en satellietfoto’s en bespraken de waarnemingstoestellen.