Laat u frietjes aan huis bezorgen door frituur 't Pleintje

12 juni 2019

Franky Vyverman van Frituur ‘t Pleintje in Tollembeek gaat van start met het leveren van frietjes aan huis. Hij is hiermee de eerste in deze regio, bestellen kan alleen via de website en is mogelijk voor mensen uit Tollembeek, Herne, Galmaarden en Vollezele.

Franky begon enkele jaren terug met de uitbating van een kleine frituur op de parking naast de Hernestraat in Tollembeek. Ondertussen werd de kleine frituur gevoelig uitgebreid, zodat vandaag in de nieuwe ruime frituur heel wat mensen kunnen komen genieten van de lekkere frietjes van Franky. “Ik kijk er stipt op toe dat het vet waarmee de frietjes gemaakt worden, heel frequent ververst wordt, dit is absoluut nodig om lekkere frietjes te kunnen serveren aan de klanten. Ik dacht wij moeten mee met onze tijd. Daarom heb ik mij een bestelwagen aangeschaft om in deze streek frietjes thuis af te leveren, wat vandaag niemand van de collega’s doet hier in de streek”, legt Franky uit. Het is zijn bedoeling om vooral mensen die niet goed te been zijn, ouderen of mensen die een feestje organiseren te laten genieten van een lekker pakje frieten van de frituur. “Bestellingen kunnen alleen online via www.tpleintjetollembeek.be besteld worden en moeten dadelijk betaald worden. Zo kunnen wij vlugger leveren en is er tevens geen cash in de wagen”, besluit Franky. Inwoners uit Tollembeek, maar ook mensen uit Herne, Galmaarden en Vollezele kunnen op zijn diensten een beroep doen. Op de website van ‘t Pleintje vindt men tevens een kaart met het afgebakend gebied waar de frietjes kunnen geleverd worden.